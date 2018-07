Experts slaan alarm: "Op is op, ook bij water uit de kraan" VLAANDEREN HEEFT GEEN DOORDACHT DROOGTEPLAN Nadine Van der Linden

02 juli 2018

05u00 0 De Krant Een sproeiverbod? De raad geen zwembadjes te vullen in je tuin? Met dat soort paniekvoetbal op deze warme dagen gaan we er niet komen, waarschuwen experts. Zij trekken aan de alarmbel: "Houdt deze droogte aan, dan komt er binnen anderhalve maand geen water meer uit onze kraan."

Het zijn grote, felle zonnen die dezer dagen de boventoon voeren in het weerbericht. En het advies 'zuinig om te springen met water'. Voor professor Waterbouwkunde Patrick Willems (KU Leuven) komt de droogte niet zo onverwacht. "Het heeft nu eenmaal weinig geregend de voorbije maanden. Juni was een erg droge maand en de maanden ervoor, van maart tot mei, is er ook maar een honderdtal milliliter gevallen. Normaal is dat twee keer zoveel. En Vlaanderen is sowieso erg kwetsbaar. We hebben ongeveer 1.500 kubieke meter water per persoon per jaar beschikbaar. Dat cijfer wordt bepaald door de hoeveelheid water die we 'krijgen' - via neerslag en deels via de waterlopen - en de hoeveelheid die we nodig hebben, ook voor industrie en landbouw. Zit je onder de 1.000 kubieke meter, dan is er sprake van ernstig watertekort. Zoiets zie je bijvoorbeeld in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Maar alles onder de 2.000 is eigenlijk problematisch."

Beter stockeren

