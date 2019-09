Experts sceptisch over elektronische vingerafdruk op identiteitskaart: “Geen énkel systeem is 100% veilig” Cédric Maes

28 september 2019

05u00 0 De Krant Binnenkort wordt uw vingerafdruk opgeslagen op uw elektronische identiteitskaart. Volgens Binnenlandse Zaken is er geen privacyprobleem en kunnen de gegevens niet gehackt worden. Experts zijn sceptisch: "Geen énkel systeem is waterdicht."

"Dit is een belangrijke stap in de strijd tegen document- en identiteitsfraude door criminelen en terroristen", aldus minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem (CD&V). Eind november gaat in veertien Vlaamse gemeenten een testfase van start, vanaf april 2020 wordt het systeem in het hele land uitgerold.

In november 2018 werd de maatregel al eens voorgelegd en goedgekeurd in de Kamer, met een storm van protest tot gevolg. De uitrol, gepland in april 2019, werd uitgesteld nadat een onderzoeksgroep van de KU Leuven een vernietigend rapport publiek maakte over de geplande maatregel. De onderzoeksgroep Computer Security and Industrial Cryptography (COSIC) had onder meer problemen met het gebruik van een centrale databank waarin de vingerafdrukken worden opgeslagen. De onderzoekers noemden het systeem "bijzonder risicovol en overbodig".

Jan en alleman

"In die databank worden de vingerafdrukken slechts drie maanden opgeslagen, enkel voor het aanmaken van de identiteitskaarten", aldus het kabinet van De Crem. "Nadien worden ze gewist en staan ze enkel nog op de chip van de identiteitskaart zelf."

De kritiek dat de chips door Jan en alleman kunnen worden uitgelezen en dat de data zouden kunnen worden gestolen en misbruikt, ontkent de FOD Binnenlandse Zaken ook. "De data zijn enkel uit te lezen via een apparaat dat in verbinding staat met ons centrale en beveiligde systeem. Dat apparaat moet worden bediend door een ambtenaar met de juiste digitale sleutel. Zelfs wanneer hackers de ruwe data in handen krijgen, kunnen ze de data niet uitlezen of misbruiken." De Crem garandeert dat "alle nodige maatregelen werden genomen om de privacy van de burger te garanderen".

Acties gaan door

"Geen enkel systeem is waterdicht", reageert privacy-expert Vincent Dobbelaere-Welvaert. "Er is altijd een risico op hacking en diefstal van de data. En daarnaast zijn er morele en ethische bezwaren. Willen we leven in een maatschappij waar iedereen 24 op 24 en 7 op 7 wordt gemonitord door gewone camera's en ANPR-camera's terwijl nu ook nog onze vingerafdrukken daaraan gekoppeld worden? Dat is de vraag die we ons als burgers moeten stellen."

De actiegroep 'Stop de vingerafdruk', die eind vorig naar het Grondwettelijk Hof trok tegen de wet, laat verstaan dat haar acties verdergaan. "Er zijn in ons land slechts een paar honderd gevallen van identiteitsfraude. 11 miljoen Belgen hun vingerafdrukken laten afstaan aan de overheid is disproportioneel ten opzichte van wat men wil bestrijden", klinkt het.

Ook de Privacycommissie, nu de Gegevensbeschermingsautoriteit, is die mening toegedaan.

Het wetsontwerp wordt nog ter advies voorgelegd aan de Raad van State, die finaal moet beslissen of de wet er komt. Het kabinet van De Crem laat nog weten dat de elektronische identiteitskaart niet duurder wordt door de vingerafdrukken.