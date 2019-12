Experts kritisch voor Vlaams klimaatplan: “100 km/u op Brusselse ring? Dat haalt niks uit” Marco Coppens

10 december 2019

05u00 5 De Krant De maximumsnelheid op de Brusselse Ring wordt teruggebracht van 120 naar 100 km/u. Dat staat in het Vlaamse klimaatplan, dat gisteren werd voorgesteld en 350 maatregelen omvat. Tegen 2030 moet de CO2-uitstoot in Vlaanderen met 32,6% dalen. De snelheidsverlaging op de R0 levert 0,24% daarvan.

120 km/u rijden op de Brusselse Ring: chauffeurs die er af en toe passeren, weten dat dat vaak niet aan de orde is. "Het stuk tussen het UZ Jette en Zellik had vorig jaar in beide richtingen de grootste verzadigingsscore van heel Vlaanderen", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. 16,8 uur per dag zit de Ring op of over z'n totale capaciteit. In de praktijk zal het verkeer tussen pakweg 22 en 5 uur dat vroeger wél 120 kon rijden, nu worden gedwongen om het trager aan te doen. En dat op 51,7 kilometer van de 1.763 kilometer autostrade in ons land.

De regering heeft het zelf over "een beperkte positieve impact". Vlaanderen wil de CO2-uitstoot tegen 2030 met 55 megaton verminderen. Volgens VRT-verkeersexpert Hajo Beeckman is de snelheidsvermindering op de R0 goed voor 0,13 megaton, of amper 0,24% van het vooropgestelde doel. Twee jaar geleden publiceerde het Instituut voor Verkeersveiligheid BIVV - nu Vias - een rapport waaruit bleek dat een verlaging van de snelheid van 120 naar 90 km/u voor 10% minder CO2-uitstoot zorgde. "Maar dat ging toen wel over álle snelwegen in België", zegt Erik Groetens van de Bond Beter Leefmilieu. En niet, zoals nu, 2,9% van de snelwegen. "Laat ons het erop houden dat het vooral een symbolische maatregel is, die we niettemin toejuichen."

Ook volgens Willy Baeyens, milieu-expert aan de VUB, zijn "veel ingrijpendere maatregelen nodig om echt iets te veranderen". "Ook al omdat een snelheidsverlaging vooral impact heeft op de uitstoot van fijnstof - allesbehalve gezond, maar het speelt geen rol in de opwarming van de aarde."

