Experts kijken al vooruit naar zomervakantie: “Geen enkele reden om niet op reis te gaan” Dietert Bernaers en Luc Beernaert

02 maart 2020

05u00 2 De Krant Rond deze tijd van het jaar boekt u steevast uw zomervakantie, maar door het coronavirus weet u nu niet goed wat te doen? Experts beantwoorden hieronder de belangrijkste vragen.

Zijn er landen waar ik beter niet naartoe ga deze zomer?

"Onmogelijk te zeggen wat de situatie in juli of augustus is", zegt Steven Van Gucht van Sciensano, het federaal onderzoekscentrum voor Volksgezondheid. "Misschien spreken we tegen dan niet meer over het coronavirus, misschien zit het dan in landen waar het nu nog niet is opgedoken. Het enige wat we kunnen aanraden, is de reisadviezen van Buitenlandse Zaken op te volgen (op diplomatie.belgium.be). Op dit moment is er enkel een negatief reisadvies voor China."

Best dus nog even afwachten om te boeken?

"Zolang de overheid voor een land geen negatief reisadvies afkondigt, is er nu geen reden om er geen reis naartoe te boeken", zegt Robrecht Willaert van 'Travel Magazine'. "Zelfs niet als je van plan bent om naar Noord-Italië of Tenerife te gaan. Het heeft ook geen zin om cruiseschepen, grote hotels of toeristische trekpleisters te schrappen van je verlanglijstje. Boek gewoon waar je zin in hebt."

Maar wel best met een stevige annulatieverzekering?

"In de meeste annulatieverzekeringen is geen dekking voorzien voor de uitbraak van een epidemie", zegt Wauthier Robyns van Assuralia. "Zelfs bij een negatief reisadvies kun je de gangbare annulatieverzekering niet aanspreken. Wie een breder risico wil dekken, zoals bijvoorbeeld ook een aardbeving of politieke onrust, zal een duurder contract moeten afsluiten."

"Wij bieden onze vroegboekklanten de mogelijkheid aan om tot drie weken voor afreizen hun bestemming kosteloos om te ruilen", zegt Piet Demeyere van TUI. "Wie enkele weken geleden bij ons een zomervakantie op Tenerife geboekt heeft en dat nu niet meer ziet zitten - daar is geen reden toe, maar het is een begrijpelijke, menselijke reactie -, kan zonder extra kost een vergelijkbaar verblijf in een ander land kiezen."

En wat als ik op vakantie in het buitenland toch geconfronteerd wordt met corona?

"De vuistregels zijn in het buitenland dezelfde als thuis", zegt Steven Van Gucht. "Was je handen, blijf uit de buurt van zieke mensen en bovenal: blijf kalm."

"Als je onnoemelijk veel pech hebt en in een hotel terechtkomt waar het coronavirus ontdekt wordt, hoop ik voor jou dat je een reis hebt geboekt via een tour operator of een reisagentschap", zegt Robrecht Willaert. "In dat geval zul je niet moeten opdraaien voor de kosten van een verlengd verblijf of een repatriëring. Wie online geboekt heeft, zal dit bijna altijd zelf moeten betalen."

Blijf reizen, maar niet naar toerismebeurs

"Blijf reizen, blijf boeken, doe gewoon wat je van plan was, er is geen reden tot paniek." Terwijl de hele reissector hard zijn best doet om iedereen gerust te stellen, is in Berlijn de ITB, de grootste toerismebeurs van de wereld, wél afgelast. Normaal gezien vond die plaats van 4 tot 8 maart, maar het coronavirus stak daar een stokje voor. "Je klanten adviseren om te blijven reizen, maar tegelijk je beurs afgelasten: het lijkt op het eerste gezicht met elkaar in tegenspraak, maar het zit anders in elkaar", zegt Robrecht Willaert van 'Travel Magazine'. "De ITB is namelijk afgelast omdat de organisatoren het niet zagen zitten om te voldoen aan de absurde eisen van de Duitse overheid. Elke bezoeker moest tot in detail gecontroleerd worden: dat was praktisch gewoon onmogelijk. Ik stel vast dat onze overheid - gelukkig - minder paniekerig reageert. Batibouw, toch ook een grote beurs, mag wel gewoon doorgaan." (DB)