Experts buigen zich over veiligheid van seksspeeltjes 05 juni 2019

De veiligheid van seksspeeltjes. Dat staat op de agenda van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Diverse onderzoeken duiden immers op een toename van het aantal ongelukken met erotische attributen. Is er genoeg animo voor het voorstel, dan gaan experten zich buigen over ontwerp- en veiligheidseisen voor speeltjes die "bestemd zijn voor direct contact met genitaliën, de anus of beide". De werkgroep wil onder meer bekijken welke materialen en vormen geschikt zijn, om de kans op verwondingen te verkleinen.