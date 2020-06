Exclusief voor abonnees Experten raadden eind februari al mondmaskers aan 11 juni 2020

De Risk Assessment Group (RAG), die het risico van het coronavirus voor de bevolking analyseert, heeft voor de krokusvakantie al in een advies gewezen op het nut van stoffen mondmaskers. Op dat moment was er in ons land nog geen enkel besmettingsgeval met het nieuwe coronavirus bekend, behalve West-Vlaming Philip Soubry, die uit de Chinese miljoenenstad Wuhan was gerepatrieerd. Toch klonk het advies van de experts dus toen al om in te zetten op herbruikbare maskers, blijkt uit verslagen die nu publiek zijn gemaakt. De reden: toen al werd gevreesd voor een tekort aan wegwerpmaskers. Het ging toen nog niet om een algemeen advies voor de hele bevolking, maar voor mensen die symptomen vertonen en voor al wie in contact komt met zorgverleners of familieleden die mogelijk besmet waren. Uiteindelijk gaf premier Sophie Wilmès (MR) pas op 24 april aan dat mondmaskers een belangrijke rol zullen gaan spelen in de verdere strijd tegen het gevreesde longvirus. Er werd toen ook aangekondigd dat elke Belg een gratis stoffen masker zou krijgen.

