Exclusief voor abonnees Expert Paul D'Hoore: "Investeer toch vooral zélf in groen project" 22 juni 2020

00u00 0

Hoewel Paul D'Hoore, financieel expert van 'VTM Nieuws', investeringen voor een groene toekomst genegen is, kan hij z'n enthousiasme in toom houden voor de nieuwe soort obligatielening. "Mijn advies is om vooral zelf te investeren in pakweg zonnepanelen, een elektrische auto of een voertuig op waterstof. Dan gaat jouw geld rechtstreeks naar dat project, terwijl er in dit geval toch een aantal vennootschappen betrokken zijn en die moeten ook vergoed worden. Zulke 'mee-eters' knabbelen ook aan je rendement." (SSB)