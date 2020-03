Exclusief voor abonnees Expert die Armstrong in rechtszaak bijstond nu zelf betrapt op doping 27 maart 2020

John Gleaves, een dopingexpert die voor Lance Armstrong getuigde in zijn rechtszaak tegen de Amerikaanse overheid in 2015, heeft zelf een schorsing van vier jaar gekregen wegens... dopingmisbruik. De 36-jarige Gleaves werd betrapt tijdens de Amerikaanse kampioenschappen baanwielrennen voor masters op 31 augustus vorig jaar. Gleaves deed als assistent aan de California State University heel wat expertise op. Hij was een gekend onderzoeker in sportdoping en bewegingsleer. Net daarom werd hij door Armstrong ingeschakeld in de rechtszaak tegen de Amerikaanse overheid, die in 2018 zijn einde kreeg met een schikking van 5 miljoen euro van Armstrong.

