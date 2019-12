Exclusief voor abonnees Experimentele immunotherapie hoopvol voor terugkerende tumors 12 december 2019

Een nieuwe therapie van het UZ Brussel geeft patiënten die hervallen na een hersentumor de kans om aanzienlijk langer te leven. Specifiek gaat het over patiënten met glioblastoom, de meest frequente hersentumor. Bij herval was er tot nu toe geen enkele behandeling waarvoor een levensverlengend effect werd aangetoond. Het UZ experimenteerde met immunotherapie die rechtstreeks in de hersenen werd toegepast, in de buurt van de verwijderde tumor of in de tumor zelf. De therapie activeert het immuunsysteem van de patiënt, dat dan wordt ingeschakeld om de tumorcellen van de extreem agressieve hersenkanker aan te vallen en op te ruimen.De resultaten waren hoopvol. De overlevingskans van mensen die hervallen is normaal hooguit 25% na een jaar. Van de 27 patiënten die behandeld werden, was 58% nog in leven na één jaar.

