Experimentele behandeling slaat niet aan: kankerpatiëntje Max (7) overleden in Mexico 07 juni 2018

00u00 0

In Mexico is gisteren Max Hendrix (7, foto) overleden. Het jongetje uit het Vlaams-Brabantse Grimbergen leed aan een agressieve hersenstamtumor en onderging er sinds een goed jaar een alternatieve, peperdure behandeling. "Lotgenoten hadden ons aangemoedigd om hulp te zoeken in Mexico", vertelden zijn ouders eerder in deze krant. Het is onze laatste sprankel hoop en tevens ons enige doel: een betere levenskwaliteit voor Max." Maar ondanks de aanvankelijk hoopgevende resultaten, ging het sinds Nieuwjaar bergaf met Max. De tumor werd opnieuw groter, en Max ging fel achteruit. Gisteren overleed hij in het bijzijn van zijn ouders.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN