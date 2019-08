Exclusief voor abonnees Expeditie wil schip laten vastlopen in Noordpool-ijs 22 augustus 2019

Eind september vertrekt een internationale expeditie, die wordt geleid door de Duitse ijsbreker Polarstern, naar de Noordpool om zich vast te varen in het ijs en daar vervolgens 13 maanden lang te blijven liggen. Doel van de missie: bestuderen hoe de Noordpool evolueert. Liefst 600 wetenschappers uit 17 landen zullen de klimatologische, biologische en chemische systemen bestuderen met betrekking tot de ijsvorming in het begin van de herfst tot het opnieuw smelten van al dat ijs in de zomer. De omstandigheden aan boord zijn erg zwaar, maar de wetenschappers kunnen er wel gebruikmaken van een sauna, een zwembad en twee bars.

