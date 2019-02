Expansie in eigen land blijft vraagteken 22 februari 2019

Mag Kinepolis in eigen land nieuwe bioscoopcomplexen openen? Eind maart valt mogelijk de beslissing. Al 25 jaar hebben de kartelautoriteiten Kinepolis beperkingen opgelegd inzake een eventuele expansie. Maar na een kwarteeuw wil Kinepolis daar van af. Vorig jaar stemde de Belgische Mededingingautoriteit ermee in om de regels te versoepelen. Maar de concurrentie riep procedurefouten in en kreeg in beroep gelijk, met als gevolg dat de BMA haar huiswerk opnieuw moest maken. Eind maart zou een nieuwe beslissing bekend worden. "We hebben er vertrouwen in", zegt Duquenne. "Want we zijn al 25 jaar het enige bedrijf met een beperking op de organische groei."