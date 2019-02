Exotische vis valt vrouw aan in duikcentrum 25 februari 2019

Wat een origineel verjaardagsfeestje moest worden voor haar 12-jarige dochter, draaide voor Keely Mees uit op een akelige ervaring. Toen de 46-jarige vrouw ging snorkelen in het indoorduikcentrum TODI op BE-Mine in Beringen, beet een exotische roofvis haar in haar linkerhand. Het ging om een zilveren arowana uit de Amazone. "We waren rustig aan het snorkelen toen ik die vis op mij af zag zwemmen. Daarna was hij plots weg en voelde ik een scherpe pijn in mijn hand, dat hevig bloedde", vertelt Mees. "Mogelijk zag de arowana de vingers van mevrouw als een prooi. Het is de eerste keer dat ze onze snorkelaars aanvallen", vertelt de redder die haar de eerste zorgen toediende. Directeur Dirk Heylen : "Bij bruuske bewegingen kan het zijn dat de arowana opschrikt. Mijn personeel heeft de wonde van de vrouw ontsmet en haar een pleister meegegeven." (DSS)

