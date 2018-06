Exotische flora 23 juni 2018

Dankzij de nieuwe Tahiti-douchegels leert een mens nog wat bij over de wereldwijde flora. Zo wordt de Pitanga meestal de Surinaamse kers genoemd, hoewel die oorspronkelijk uit Zuid-Amerika komt. Terwijl de 'Monoï' dan weer de olie is die uit de tiarébloem wordt getrokken. Die oogverblindend mooie witte bloem, die groeit in Frans-Polynesië en Tahiti zelf, is meteen ook het nationale embleem van die eilanden. Prijs per flacon (250 ml): 2,79 euro. (StV)

