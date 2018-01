Exotische alg krijgt Belgische naam 00u00 0

Ze is gevonden op het Franse eilandje Kerguelen - in de Indische Oceaan, op 12.000 km van ons land - maar toch heeft een alg een Belgische naam gekregen. Met dank aan haar ontdekker, de Belgische bioloog Bart Van de Vijver van de Plantentuin van Meise. De 'Cyclotella Deceusteriana' is vernoemd naar Tom De Ceuster, een ondernemer in meststoffen en een belangrijke sponsor van de plantentuin. Het kleine, ronde algje - maximale diameter: 15 micrometer - behoort tot de familie van de kiezelwieren. Dat zijn microscopisch kleine algen die beschikken over een uitwendig schaaltje, opgebouwd uit een soort van glas.