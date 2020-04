Exclusief voor abonnees Exitscenario's 07 april 2020

Persoonlijk had ik liever al vanaf 1 maart strengere maatregelen gezien tegen de coronauitbraak, maar gedane zaken nemen geen keer. Intussen komt de discussie over de exitscenario's voor de afgekondigde maatregelen al op gang. Ik las een scenario waarbij men de economie langzaam aan terug op gang laat trekken maar waarbij men de meest kwetsbarentoch nog maximale bescherming biedt, namelijk door de quarantainemaatregelen verder te zetten voor de ouderen en kwetsbare patiënten (mensen die lijden aan diabetes, immuniteitsziekten, hoge bloeddruk,...) en hun gezinsleden. Dit scenario maakt economische activiteit mogelijk, want een groot deel van de actieve bevolking kan terug aan de slag. Ik behoor zelf tot die risicogroep en ben zeker bereid om nog enkele weken in maximale quarantaine te blijven en thuis te (blijven) werken. Idealiter blijft mijn partner ook thuiswerken.

Jo Maes, Bertem

