Exit Uran, Roche en Carthy 30 augustus 2019

Water op de weg heeft opnieuw voor averij gezorgd. Een massale val in het peloton deed Roche, Uran, Carthy en De la Parte uit de wedstrijd verdwijnen. Ook Tony Martin, Formolo, Higuita en Knox waren betrokken bij de valpartij op 90 kilometer van de aankomst. Uran hield er volgens de eerste berichten een sleutelbeenbreuk aan over. De la Parte liep een ribbreuk en een fractuur in het schouderblad op. Roche zou op basis van de eerste onderzoeken geen breuken aan zijn val hebben overgehouden. In de finale kwam ook Van Garderen zwaar ten val. Hij beëindigde de rit als laatste van alle renners. (DMM/XC)