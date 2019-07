Exclusief voor abonnees Exit Somers en Vanroy bij KV Mechelen, Penninckx alleen hoofdaandeelhouder 02 juli 2019

Vier bestuurders van KV Mechelen kwamen in opspraak in het matchfixingdossier, allemaal hebben ze intussen een stap opzijgezet. Eerder stopte Johan Timmermans als voorzitter en nam Thierry Steemans ontslag als financieel directeur. Gisteren maakten ook mede-hoofdaandeelhouder Olivier Somers en sportief directeur Stefaan Vanroy bekend dat ze KV Mechelen verlaten. "Een van de moeilijkste en pijnlijkste beslissingen in ons leven, maar dit is het beste voor de club", klonk het. De twee jeugdvrienden waren bijna twee jaar actief Achter de Kazerne. Somers had aandelen ter waarde van twee miljoen euro, Vanroy van 250.000 euro.

