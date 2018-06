Exit Salah Rusland gaat door 20 juni 2018

00u00 0

Ja, mathematisch is er nog een waterkans. Maar Mo Salah wist gisteravond al hoe laat het was. Egypte is quasi uitgeschakeld, Salahs goal vanop de stip ten spijt. En gastland Rusland zit in de achtste finales. Want niemand twijfelt er toch aan dat Uruguay vandaag minstens één puntje pakt tegen Saoedi-Arabië?