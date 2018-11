Exit Luc uit 'Expeditie Robinson': "Niet kwaad op Arnaude" 30 november 2018

Hij zong het lang uit, maar Luc - met z'n 50 jaar de ouderdomsdeken van het gezelschap - heeft gisteravond 'Expeditie Robinson' toch moeten verlaten. En dat is enigszins een verrassing, want het zag er lange tijd naar uit dat Nele haar boeltje zou moeten pakken. "Anton en ik hadden, samen mét Nele, beslist dat we op haar zouden stemmen", aldus Luc. "Nele zelf stemde op Anton, en ik hield een zwarte stem over aan de verloren proef. Toen Arnaude terugkeerde van winnaarseiland, zette zij echter twee stemmen in op mij. Einde verhaal, dus. Jammer, maar niks aan te doen. Ik neem Arnaude niks kwalijk, hoor. Het blijft een spel. Ik was de oudste van de bende, dus ik ben al blij dat ik zover geraakt ben. 'Expeditie Robinson' was voor mij een unieke ervaring, die ervoor gezorgd heeft dat ik nu anders in het leven sta." (IDR)

