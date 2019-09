Exclusief voor abonnees Exit Kubica 20 september 2019

Williams heeft laten weten dat Robert Kubica eind dit seizoen het team verlaat. Meteen komt een definitief einde aan de F1-carrière van de nu 34-jarige Pool, die dit seizoen ondanks een serieuze handicap (hij kan zijn rechterarm maar gedeeltelijk gebruiken) verrassend terugkeerde, maar bij momenten zielig veel trager was dan zijn teamgenoot. Verrassender nieuws kwam er gisteren van Haas F1: ondanks de algemene overtuiging dat hij werk mocht gaan zoeken in de elektrische Formule E, kreeg de Zwitser Romain Grosjean te horen dat hij ook in 2020 dan toch nog voor het team mag racen. (JB)