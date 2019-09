Exclusief voor abonnees Exit Haroun en Hairemans? 02 september 2019

Als het weekend al hectisch was, belooft de laatste dag van de transferperiode ook aan uitgaande kant nog wat verschuivingen. Antwerp neemt vandaag waarschijnlijk afscheid van de laatste twee overblijvers van het elftal dat in 2017 de promotie naar 1A bewerkstelligde. Geoffry Hairemans hoopt zelf dat hij vandaag mag vertrekken. "Ik hoop dat er een akkoord komt met een andere ploeg", zei Hairemans. "Ik heb mijn steentje bijgedragen en het zal met pijn in het hart zijn, maar ik denk dat mijn tijd hier verlopen is." KV Mechelen en Kortrijk toonden deze zomer interesse. STVV bracht in januari een bod uit voor 'Geoffke Deurne-Noord'. Ook kapitein Faris Haroun, die zelf de lippen op mekaar hield, staat voor een transfer. In zijn geval wordt dat hoogstwaarschijnlijk AA Gent. Laszlo Bölöni bevestigde dat Haroun Antwerp verlaat. "Ik denk dat hij vertrekt", zei de coach. "Dat is jammer. Hij is onze kapitein en een deel van de identiteit van de club, maar ik beslis niet over alles. Wat kan ik zeggen? Dat ik hoop dat er morgen ergens een heel klein stukje van zijn meniscus in zijn knie rondzwerft zodat hij niet bij een andere club kan tekenen." (SJH/VDVJ)

