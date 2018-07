Exit Greipel, enter Ewan Symbolische wissel is een feit 23 juli 2018

'Ja oder nein?' Het was de enige vraag die André Greipel - 93 UCI-zeges in 8 jaar Lotto - nog moest beantwoorden nadat hij van Paul De Geyter, CEO van Lotto-Soudal, in de aanloop naar deze Tour een nieuw contractvoorstel had gekregen. Aangepast aan zijn huidige, correct geschatte marktwaarde, heette het. Lees: zowat de helft minder 'duur' dan de prijs die zijn manager Olaf Albrecht hem toedichtte. Bij het Belgische WorldTourteam hadden ze er een goed oog in. Het water tussen beide partijen leek lang niet meer zo diep als het enkele weken geleden was geweest. Tot gisteren. Plots: een gortdroog communiqué. 'Lotto-Soudal en André Greipel brengen u op de hoogte dat er een einde komt aan de samenwerking na acht succesvolle jaren.' Verzonden nadat de 36-jarige Duitser zijn ploegmaats via het WhatsApp-groepje op de hoogte had gebracht van zijn vertrek.

