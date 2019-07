Exclusief voor abonnees Exit Albert bij Pauwels Sauzen 18 juli 2019

Pauwels Sauzen-Bingoal stelde de ploegleiding voor het komende veldritseizoen voor. Er is geen plaats meer voor Niels Albert, Tom Vannoppen en Johan Verstrepen. "Zes ploegleiders voor een veldritploeg, dat is niet realistisch. Daarom heb ik hen gemeld dat er geen vervolg komt aan de samenwerking", aldus manager Jurgen Mettepenningen. Gianni Meersman wordt ploegleider en Mario De Clercq sportief coördinator. Angelo De Clercq is sportdirecteur bij het opleidingsteam Callant-Doltcini. (XC)