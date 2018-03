Exhibitionist krijgt verbod op openbaar vervoer 24 maart 2018

00u00 0

De strafrechter in Brugge heeft een exhibitionist een uitzonderlijke voorwaarde opgelegd. De jongeman, die zwakbegaafd is, mag drie jaar lang niet meer met het openbaar vervoer reizen om te voorkomen dat hij opnieuw in de fout gaat. Vorig jaar werd hij betrapt toen hij aan het masturberen was op een lijnbus in Brugge. De Lijn stelde zich burgerlijke partij en krijgt een symbolische schadevergoeding van 1 euro. Het openbaar ministerie had de internering van de man gevraagd, maar daar ging de rechter niet op in. Ze veroordeelde de jongeman tot 10 maanden cel met uitstel onder strenge voorwaarden, waaronder dus een openbaarvervoersverbod. Hij moet twee buurvrouwen die hij had begluurd ook een schadevergoeding betalen. (JHM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN