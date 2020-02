Exclusief voor abonnees Exen en kinderen openhartig over Raymond van het Groenewoud 27 februari 2020

In de derde en laatste aflevering van de docureeks 'Raymond' komen de exen en de kinderen van de 70-jarige zanger aan het woord. En daarbij gaan ze geen taboes uit de weg. Z'n ex-vrouwen vertellen onder andere over de seksverslaving van de zanger en z'n kinderen over de moeilijke relatie met hun vader. "Hij is verre van de perfecte papa. Maar op de een of andere manier kan je hem dat niet kwalijk nemen", vertelt zoon Jasper. Raymond geeft toe dat hij niet aan het ideaalbeeld beantwoordt. "Ik wou een modelvader zijn, maar ik liep mijn roeping achterna."

