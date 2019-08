Exclusief voor abonnees Excuses van Kylian Hazard voor 240/uur 08 augustus 2019

Kylian Hazard (23) heeft publiekelijk zijn excuses aangeboden nadat hij vorige week woensdag door de politie in Roeselare aan de kant werd gezet, toen hij met zijn Audi S3 meer dan 240 km/u per uur reed. Op Instagram zegt de speler van Cercle Brugge: "Ik maakte een fout die bijna onherstelbaar is. Ik heb mijn leven en dat van anderen in gevaar gebracht. Dus daarom deze video. Ik heb een centrum voor verkeersslachtoffers bezocht, dat heeft me doen nadenken over voorzichtig zijn op de baan. Er kunnen veel dingen gebeuren. Ik hou van mijn werk en moet het goede voorbeeld geven. Dat deed ik niet, vandaar mijn excuses aan iedereen." De broer van Eden en Thorgan moest meteen z'n rijbewijs inleveren voor 15 dagen en moet zich later verantwoorden voor de politierechtbank.

