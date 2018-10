Exclusief interview met Eden Hazard: "Onmogelijk om met mij ruzie te maken" HAZARD NOG ALTIJD VERLIEFD OP 'THE BEAUTY OF THE GAME' Stephan Keygnaert

13 oktober 2018

00u00 0 De Krant "Ik ben die normale jongen die een koffie gaat drinken bij zijn ouders in Braine-le-Comte." Eden Hazard (27), wereldster van Chelsea en de Rode Duivels, is niet alleen op het veld weergaloos, erbuiten is hij even onnavolgbaar - zó beroemd en toch zó bescheiden, zó toegankelijk, zó down to earth. "Het is onmogelijk om met mij ruzie te maken."

Dinsdagmiddag. We zitten met Eden Hazard in 'Salon Michel D'Hooghe' op niveau -1 van het Martin's Red Hotel in het nationale voetbalcentrum in Tubeke. Hazard is verkouden - een verstopte neus -, en praat nasaal.

"Oei, kun je trainen?", vraagt de persverantwoordelijke vol medelijden.

"Ja, natuurlijk - tenzij jij vindt dat het beter is om binnen te blijven, natuurlijk..."

Eden Hazard: momenteel de beste voetballer ter wereld, voor eeuwig guitig jong. Zelf openen we ook met een kwinkslag.

Dat is hier allemaal van jou, niet? Je geboortedorp Braine-le-Comte is een kwartiertje rijden van Tubeke.

Eden Hazard: (lacht) "Ik vind het charmant dat mijn vader en moeder nog altijd in het ouderlijke huis wonen. Als ik in België ben voor de nationale ploeg, en we hebben vrijaf, rij ik naar huis om te gaan eten bij mama - zoals normale jongens doen."

