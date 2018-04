Exclusief feestje 14 april 2018

Naar aanleiding van de 60ste verjaardag van iconische ontwerpen van Arne Jacobsen brengt Republic of Fritz Hansen enkele unieke edities op de markt. Ze bestaan uit Pure premiumleder en hebben een frame dat gegalvaniseerd is met 23 karaats goud. De meubels verouderen op een bijzondere manier, zodat ze er over 60 jaar nog altijd even fraai uitzien. Aan de exclusieve ontwerpen hangt ook een exclusief prijskaartje vast. 12.397 euro voor de Egg Chair (foto), 6.887 euro voor de Swan Chair en 964 euro voor de Drop Chair. Er is ook een betaalbaardere accessoireslijn. www.fritz -hansen. com

