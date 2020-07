Exclusief voor abonnees Excel is morgen van Lille MOESKROEN - DOTTENIJS 4-1 06 juli 2020

00u00 0

Morgen neemt Lille-voorzitter Gerard Lopez namens zijn holding de Moeskroense aandelen van de Thai Piempongsant over. Lopez (49) is een in Luxemburg geboren Spanjaard, die eerder zes jaar eigenaar was van het F1-Lotus-team. Hij is eigenaar en/of CEO van diverse investeringsmaatschappijen. Van hem wordt gezegd dat hij een van de strafste autocollecties in de wereld bezit.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen