EXC. ZEDELGEM-VVC BEERNEM A 3-2 00u00 0

Een sterk Zedelgem in de eerste helft kwam na een kwartier op voorsprong door Rossel. De thuisploeg liet het daarop na om de vele kansen af te werken. Zo zag ook Rommelaere een strafschop gestopt en werd het kort na de rust zowaar 1-1 via Depauw na een misverstand in de thuisverdediging. Zedelgem bleef domineren en stond in 4' 3-1 voor na goals van Rommelaere en Dudal. De aansluitingstreffer van Lauwers viel te laat, al was het nog even bibberen bij Excelsior.

