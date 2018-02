EXC. Zedelgem-FC Meulebeke 1-0 12 februari 2018

In een harde, maar faire match was de thuisploeg de best voetballende ploeg, maar ook Meulebeke kreeg enkele kansen. Het bleef echter lang 0-0 tot een kwartier voor tijd Rosseel zijn kopbal van de lijn zag geveegd worden en Dudal in de rebound kon binnentikken. De leider beperkte zich tot de lange bal, maar kon Zedelgem hiermee niet verontrusten.

