EXC. Zedelgem-CLUB ROESELARE 2-1 19 maart 2018

00u00 0

Een sterke thuisploeg in de eerste helft ging rusten met een dubbele bonus na twee goals van Hollebeke in vijf minuten, al werden ook nog wat kansen gemist. Na de pauze behield Zedelgem de controle over de wedstrijd tot Vervaecke op het uur voor de aansluitingstreffer zorgde. Roeselare zette nog een stevig slotoffensief neer, maar de gelijkmaker viel niet.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN