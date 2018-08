Ex-zakenpartner bekent dat hij foto's liet nemen Seksfeest Langemark 14 augustus 2018

00u00 0

Het gerecht weet wie de foto's heeft genomen van het seksfeestje in zomerbar 'La Brasa' in Langemark. Het gaat om een amateurfotograaf die was ingeschakeld door eigenaar Rik Ostijn z'n ex-zakenpartner Nicolas A. Die zat dinsdagavond samen met de fotograaf in het maïsveld. Maar volgens zijn advocaat handelde A. op vraag van iemand anders. De ex-zakenpartner zegt niks te maken te hebben met de verspreiding van de beelden of de chantage. Dat deelde hij gisteren ook mee aan het gerecht, zegt zijn raadsman. Het parket geeft geen commentaar. (SVB)