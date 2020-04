Exclusief voor abonnees Ex-WR-houder Kipsang overtreedt avondklok 04 april 2020

De reputatie van Wilson Kipsang, ex-wereldrecordhouder op de marathon, gaat nog wat steiler de dieperik in. In januari werd de 38-jarige Keniaan al tijdelijk geschorst omdat hij twee dopinginbreuken had begaan. Volgens de Athletics Integrity Unit waren er problemen met zijn whereabouts en zou er ook met stalen geknoeid zijn. En nu is Kipsang nog eens opgepakt door de politie van Iten omdat hij samen met een twintigtal anderen in een club alcohol aan het drinken was. Hij overtrad daarmee niet alleen de avondklok, maar ook het verbod op samenscholing. "Dit zijn net bekende figuren die een voorbeeld zouden moeten zijn in het handhaven van de maatregelen", zei politiebaas John Mwinzi aan de krant The Standard. In Kenia overleden voorlopig vier mensen aan het coronavirus en zijn er 122 besmettingen gemeld. (VH)

