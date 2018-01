Ex-winnaar loopt schedelbreuk op in Dakar-rally 00u00 0

De lus van meer dan 300 kilometer rond San Juan de Marcona, werd meteen de meest bewogen etappe in de Dakar 2018 tot dusver. Het begon nog voor de start van de rit, met het nieuws dat Nani Roma, Spaans oud-winnaar, met een schedelbreuk en een rugletsel in het hospitaal was beland, na wat op het eerste gezicht geen enorme crash was. Vooraan ging de zege naar Sébastien Loeb, die zo weer iets inloopt op ploegmaat en leider Stéphane Peterhansel, derde in de rit van gisteren.

