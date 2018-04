Ex-winnaar Hermans op hoogtestage 11 april 2018

Ben Hermans (31), winnaar van de Brabantse Pijl in 2015, is vandaag niet van de partij. De Limburger heeft van de Giro zijn hoofddoel van het seizoen gemaakt en is op dit moment op hoogtestage. Ook de Amstel Gold Race rijdt hij niet. "Dat vind ik wel jammer, maar ik start de dag nadien in de Tour des Alpes (die vijf dagen duurt, red.) en de combinatie was dus niet mogelijk. We denken dat we met dit programma de beste voorbereiding voor de Giro hebben gekozen." Voor de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik heeft zijn ploeg, Israël Cycling Academy, geen uitnodiging gekregen. (BA)