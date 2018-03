Ex-winnaar Degenkolb moet passen 15 maart 2018

Zoek zaterdag niet naar John Degenkolb (29) . De Duitser won 'La Primavera' in 2015, maar heeft nu nog te veel last van de bronchitis waarmee hij vorige week uit Parijs-Nice stapte. "Ik ben heel droevig en teleurgesteld", reageerde Degenkolb via Instagram. "Het gaat wel al beter met me, maar Milaan-Sanremo komt toch te vroeg. Binnenkort stap ik weer op de fiets en de andere klassiekers komen zeker niet in gevaar. Ik wens mijn ploegmaats veel succes voor zaterdag." Trek-Segafredo kan in de Primavera ook niet rekenen op Giacomo Nizzolo (knie). Jasper Stuyven zit wel in de selectie en de Leuvenaar heeft daarin het gezelschap van Felline, De Kort, Boy van Poppel, Mullen, Rast en Reijnen.