Ex-vrouw Harvey Weinstein dolverliefd op acteur Adrien Brody 27 februari 2020

Toen haar echtgenoot Harvey Weinstein (67) in 2017 beschuldigd werd van seksueel misbruik, besloot Georgina Chapman (43) van hem te scheiden en zich enkel nog om haar twee kinderen te bekommeren. Maar nu is ze opnieuw verliefd. Volgens 'Page Six' is acteur Adrien Brody (46) de gelukkige. De twee zouden al sinds afgelopen herfst een relatie hebben. De vonk sloeg over op een feestje van het Deense topmodel Helena Christensen in Puerto Rico.

