Ex-vriendinnen dienen klacht in tegen Mohamed Abdeslam 10 juli 2018

Twee ex-vriendinnen van Mohamed Abdeslam hebben een klacht ingediend tegen de broer van terroristen Salah en Brahim Abdeslam, omdat hij hen tienduizenden euro's zou hebben afgetroggeld. Ze getuigen daarover anoniem in de Sudpresse-kranten. Eén van hen had anderhalf jaar lang contact met hem en zegt dat ze hem "zeker 40.000 euro" gaf. Daarvan zou maandelijks 250 euro naar zijn broer Salah gevloeid zijn, opdat hij eten zou kunnen kopen in de gevangenis. "Omgekeerd gaf hij mij nooit iets." De tweede ex beweert eveneens dat ze Mohamed Abdeslam geld gaf en zelfs vakanties voor hem en zijn kinderen betaalde. Beiden leerden de Molenbekenaar kennen via de sociale media. Ze zochten contact met hem na zijn televisieoptreden vlak na de aanslagen in Parijs. Toen sprak hij namens de familie over de betrokkenheid van zijn broers. Eind mei werd hij nog in verdenking gesteld van een overval op twee ambtenaren die 68.000 euro naar de bank wilden brengen. In die zaak heeft Abdeslam bekentenissen afgelegd. Momenteel staat hij onder elektronisch toezicht. (SRB)

