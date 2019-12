Exclusief voor abonnees Ex-voetballer uit eerste klasse voor rechter na vechtpartij 11 december 2019

Voetballer Jinty Caenepeel (23) heeft zich in de Brugse rechtbank moeten verantwoorden voor een vechtpartij in de uitgaansbuurt van Oostende. Het slachtoffer liep een sleutelbeenbreuk op en was meer dan een maand werkonbekwaam. Caenepeel, die voor AA Gent en Cercle Brugge speelde en daarna in de Nederlandse eerste klasse aan de slag was, kreeg het op 10 februari aan de stok met een man voor een café. Volgens getuigen bleef hij op het gezicht van de man slaan. Caenepeel stelde dat het om wettige zelfverdediging ging en vroeg de vrijspraak. Hij riskeert een werkstraf.

