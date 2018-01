Ex-voetballer Piet den Boer stapt in Mechelse politiek 00u00 0

Ex-voetballer Piet den Boer (59) stapt in de Mechelse politiek. De voormalige KV Mechelen-speler wordt het boegbeeld van M+, dat samen met Open Vld en Groen deel uitmaakt van de onafhankelijke stadslijst Voor Mechelen. De Nederlander zal de komende maanden vanuit Geel naar de Dijlestad verhuizen. "Ik wil na 30 jaar op een andere manier dan toen knokken voor deze stad." Den Boer is al enkele jaren de trekker van goededoelorganisatie Foundation Mechelen en zet zich ook in voor de G-sport. De ex-spits groeide op in Rotterdam en kwam in 1982 , ondanks de vele aanbiedingen van Nederlandse clubs, naar tweedeklasser KV Mechelen. Hij won met de ploeg de beker, landstitel en Europacup II. Den Boer werkt nu als bankier voor ABN AMRO. (EDT)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN