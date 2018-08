Ex-voetballer Gascoigne opgepakt na ongepast gedrag 27 augustus 2018

00u00 0

De Engelse voetbalster Paul Gascoigne (foto) blijft de schandalen opstapelen. De 51-jarige ex-stervoetballer van onder andere Newcastle, Glasgow Rangers en Tottenham werd vorige week kort opgepakt in een treinstation in Durham. Een vrouw had geklaagd dat Gascoigne haar ongepast had aangeraakt. Gascoigne heeft een lange geschiedenis van drankverslaving en depressies. Begin deze maand verliet hij nog vroegtijdig een uitzending bij Sky Sports. Naar eigen zeggen omdat hij zich niet goed voelde. Gascoigne ontkende dat het een gevolg was van dronkenschap. Slaappillen lagen volgens hem aan de basis van het incident. (YDS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN