Ex-Vlaams Parlementslid wordt nieuwe schepen 08 januari 2020

De N-VA stuurt Peter Wouters (52) naar het Antwerps schepencollege om Ludo Van Campenhout te vervangen op Sport, Markten & Foren en Diamant. Wouters zetelt pas sinds deze legislatuur in de Antwerpse gemeenteraad. Van 2013 tot 2018 was hij al districtsraadslid in Deurne - de eerste twee jaar was hij zelfs districtsburgemeester, maar in 2015 moest hij een stap opzij zetten door een politieke impasse. Van 2014 tot 2019 was hij Vlaams Parlementslid, maar in mei raakte hij niet herverkozen. (FME)