Ex-vakbondsleider politie naar rechtbank 19 februari 2018

00u00 0

Gewezen vakbondsleider van politievakbond NSPV Gert Cockx is door de Mechelse raadkamer doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Cockx werd in 2015 aangehouden op aangeven van zijn voorganger Philip Van Hamme, omdat hij geld van de vakbond gebruikt zou hebben voor privédoeleinden. Zo zou hij gaan winkelen zijn met de Mastercard van de vakbond zonder de uitgaven aan iemand te verantwoorden. Cockx zat eerder al tweeënhalve week in voorhechtenis, wat hem zijn functie als vakbondsleider kostte. Ook zijn echtgenote Nancy P. werd doorverwezen naar de rechtbank. Het koppel zal zich tijdens hun proces moeten verantwoorden voor schriftvervalsing, belangenvermenging, passieve omkoping en verduistering door ambtenaren. (AVH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN