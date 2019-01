Ex-vakbondsbaas politie riskeert twee jaar cel voor corruptie 25 januari 2019

00u00 0

Gert Cockx (foto), de oud-topman van politievakbond NSPV, riskeert twee jaar cel. Hij zou het bedrijfje van zijn vrouw ingeschakeld hebben voor het organiseren van onder meer een nieuwjaarsreceptie en het lanceren van de nieuwe huisstijl van de vakbond. De vrouw zou daarvoor flink wat commissie opgestreken hebben, hoewel het volgens het parket Cockx zelf was die de touwtjes in handen had. "Corruptie", klonk het op de rechtbank. Nancy P., de vrouw van de ex-vakbondsman, riskeert achttien maanden cel. De politievakbond eist 27.000 euro terug van Cockx, plus schadevergoedingen. Het koppel vroeg de vrijspraak. "Ik heb gehandeld in eer en geweten", luidde het. (TVDZM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN