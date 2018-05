Ex-Unitedcoach Ferguson met spoed geopereerd na hersenbloeding 07 mei 2018

De hele voetbalwereld wenste hem unaniem beterschap. Sir Alex Ferguson (76) herstelt momenteel in het hospitaal van een spoedoperatie na een hersenbloeding. Zijn familie benadrukt dat de ingreep voorspoedig verliep, maar zijn precieze toestand houden ze liever geheim. Hij verblijft nog altijd op intensive care. Levende legende Ferguson won dertien Premier Leaguetitels met Man United en twee keer de Champions League. In 2013 nam hij na 26 jaar afscheid van Man United en ging hij op pensioen - met zijn laatste titel op zak. De voorbije week klaagde hij over zijn gezondheid. Zaterdag werd hij onwel en naar het ziekenhuis afgevoerd. Vorig weekend huldigde hij ex-rivaal Arsène Wenger op Old Trafford. Zijn laatste publieke optreden. (KTH)

