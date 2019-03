Ex-uitbater 't Rozenhof moet niet meer naar cel voor drugshandel 09 maart 2019

De voormalige uitbater van café 't Rozenhof in Hooglede is door de rechter in Kortrijk veroordeeld tot een jaar cel, grotendeels voorwaardelijk, en een boete van 1.200 euro voor drugshandel. Eind 2017 werd bij een huiszoeking speed, cocaïne, cannabis en xtc gevonden. Hij moet na een periode van voorhechtenis niet meer terug naar de cel, maar moet zich wel aan enkele voorwaarden houden. Tijdens een gerechtelijk onderzoek in Brugge had V. toegegeven dat hij al tien jaar cocaïne gebruikte. "Toen een vriendin van mij stierf door methanolvergiftiging in de Izegemse pop-upbar Pulobar kwam ik in een emotionele rollercoaster terecht. We hadden samen plannen, maar dat viel in het water."

