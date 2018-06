Ex-uitbater Koko Royal terecht voor nachtlawaai 02 juni 2018

00u00 0

Drie maanden nadat hij al 160 euro boete kreeg wegens nachtlawaai, stond B.V., de ex-uitbater van dancing Koko Royal in Koksijde, nog eens voor de rechter wegens gelijkaardige feiten. Na aanhoudende klachten over nachtlawaai, vooral van bovenbuur René D., gingen inspecteurs meermaals langs voor controles. Daarbij werd een overschrijding van 3 decibel vastgesteld. Ook het geluid van de handblazers werd als hinderlijk ervaren. In 2017 sloot de burgemeester de zaak al eens. Nu riskeert B.V. voor alle feiten samen 1.500 euro boete. Ook nu eiste René D. als enige een schadevergoeding. "Voor mijn cliënt is dit een drama, want hij zit financieel aan de grond. Hij heeft 20.000 euro geïnvesteerd in de zaak en het bracht niets op. De zaak is nu verkocht, maar de overnemer betaalde nog niets. Ik vraag de opschorting om zijn verdere loopbaan niet in gevaar te brengen." Vonnis op 15 juni. (JHM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN