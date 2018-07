Ex-topman NMBS en VLM Airlines overleden 24 juli 2018

Christian Heinzmann, die carrière maakte in de luchtvaartsector, is op 65-jarige leeftijd overleden. Hij was onder meer aan de slag bij VLM Airlines, Sobelair en Luxair. In 2002 werd hij ook benoemd tot topman van de NMBS als opvolger van Etienne Schouppe. Maar na enkele dagen hield de Antwerpenaar het al voor bekeken. Zijn laatste job was bij de Roemeense luchtvaartmaatschappij Tarom.

